Леди Гага снялась для обложки модного журнала в бюстгальтере

На снимке Гага позирует в черной шляпе, кружевном лифчике и брюках того же цвета. «Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом. Но я уцелела и продолжаю идти вперед», — приведена в подписи к фото цитата певицы из интервью.