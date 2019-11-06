Ср, 6.11.2019
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  • Леди Гага снялась для обложки модного журнала в бюстгальтере

Леди Гага снялась для обложки модного журнала в бюстгальтере

Lady Gaga

ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

Американская певица и актриса Леди Гага снялась в бюстгальтере для обложки декабрьского номера журнала Elle, в котором опубликовано интервью звезды с Опрой Уинфри. Кадр появился в Instagram-аккаунте издания, сообщает Lenta.ru.

На снимке Гага позирует в черной шляпе, кружевном лифчике и брюках того же цвета. «Меня изнасиловали, когда мне было 19 лет. Несколько раз. Меня травмировали различными способами во время моей карьеры год за годом. Но я уцелела и продолжаю идти вперед», — приведена в подписи к фото цитата певицы из интервью.

Автором фотосессии выступил норвежский фотограф Сельве Сундсбе (Solve Sundsbo), который ранее снял обнаженную Анджелину Джоли для обложки новогоднего выпуска Harper's Bazaar.

Пользователи восхитились выбором героини и похвалили снимок. Фотографии смотрите ЗДЕСЬ!

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