Сюзанна Варнина и Мальбэк впервые стали родителями

25-летняя Сюзанна Варнина и ее 26-летний супруг Роман, выступающий под творческим псевдонимом Мальбэк, впервые стали родителями, пишет Сплетник.
О появлении на свет первенца новоиспеченная мама сама рассказала фанатам на своей странице в Instagram, однако пока не уточнила, мальчик это или девочка:
Мама сегодня. Мама всегда,
— написала певица.
В комментариях — сотни поздравлений с рождением малыша.
Незадолго до родов Сюзанна призналась, что не планировала становиться мамой:
Никогда бы не подумала, что решусь стать матерью, для кого-либо .Слишком уж это ответственно, да и к самопожертвованию тотальному не была склонна, по жизни. Все вокруг твердили , — "У тебя талант, строй карьеру, дети просто ее загубят!", эта установка была для меня самой актуальной и страшной. Эгоцентричность, как характеристика любой творческой личности вгоняла в ступор, при любой мысли о замужестве, создании семьи... Сейчас же, я понимаю,— мое будет моим. Каждый день благодарю Всевышнего за все, что у меня есть и за все, чего у меня, по счастливому случаю нет (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Первые слухи о беременности Сюзанны появились еще весной, однако официально эта новость подтвердилась в конце июня — тогда девушка начала публиковать в своем микроблоге снимки, на которых был виден ее заметно округлившийся живот.
Отношения этой пары никогда нельзя было назвать гладкими. Осенью 2018 года Сюзанна и Мальбэк, которые поют в одном творческом дуэте, находились на грани расставания. На одном из совместных выступлений девушка прямо со сцены призналась, что страдает от побоев Романа, а также заявила о разводе с ним.
Тогда супруги довольно быстро уладили конфликт, а многие поклонники начали подозревать, что они заявили о своем разводе исключительно ради пиара. Сами Сюзанна и Мальбэк больше на эту тему не высказывались.
Кстати, отношения исполнителей хитов "Равнодушие" и "Гипнозы" с самого начала были довольно эмоциональными и необычными. Так, пара приняла решение пожениться всего после четырех свиданий. По рассказам влюбленных, они как-то давно познакомились в интернете, несколько раз встретились в Киеве, а потом расстались на долгое время. Потом Сюзанна и Рома случайно встретились в Москве, обменялись телефонами и с тех пор решили больше не расставаться.