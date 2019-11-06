Сюзанна Варнина и Мальбэк впервые стали родителями

Никогда бы не подумала, что решусь стать матерью, для кого-либо .Слишком уж это ответственно, да и к самопожертвованию тотальному не была склонна, по жизни. Все вокруг твердили , — "У тебя талант, строй карьеру, дети просто ее загубят!", эта установка была для меня самой актуальной и страшной. Эгоцентричность, как характеристика любой творческой личности вгоняла в ступор, при любой мысли о замужестве, создании семьи... Сейчас же, я понимаю,— мое будет моим. Каждый день благодарю Всевышнего за все, что у меня есть и за все, чего у меня, по счастливому случаю нет (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).