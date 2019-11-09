Субботний драйв с Limon.ee: Эдгар Гергель испытывает гибридного короля Эстонии - Toyota Camry (ВИДЕО)

Camry с этого года вернулась в Европу! О ней в Эстонии и Европе особо ничего не было слышно целых 15 лет, но это не значит, что так было везде. На самом деле Camry - это настоящий хит марки Toyota, и так уже почти 40 лет подряд. В России эта модель тоже никуда не пропадала и весьма популярна.
На эстонском рынке чуть более просторная и навороченная Camry с 2019 года заменила Avensis, производство которой было прекращено еще в апреле 2018 года как раз для того, чтобы освободить рынок для «гибридного короля», именно так автомобиль называют в Эстонии. Стоит напомнить, что за всю историю Camry в 100 странах продано больше 19 миллионов машин.
Мы не претендуем на звание «Самого подробного тест-драйва» нового для эстонского рынка автомобиля, мы просто хотим рассказать о плюсах и минусах данный машины и показать, что она из себя представляет и в какой комплектации наиболее популярна.
В конце выпуска Эдгар Гергель назовет главные плюсы данной машины по его мнению. Также мы посмотрим, насколько удобный салон, какие новые функции в нем имеются, насколько сильно экономится топливо и узнаем, поместится ли человек в багажник гибридного короля.
Интересные факты о Toyota Camry 2019, продающейся сейчас в Эстонии
Camry Hybrid 2,5 Dynamic Force с автоматической коробкой передач
Расход топлива
5,3-5,5 л/100 км
Разгон от 0 до 100 км/ч
8,3 с
Объем багажника
524 л
Комбинированная мощность бензинового двигателя и электромотора
160 кВт / 218 л. с.
Думаете о покупке нового автомобиля и интересен Toyota Camry? Скорее смотрите наш видеообзор автомобиля ниже!
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