Субботний драйв с Limon.ee: Эдгар Гергель испытывает гибридного короля Эстонии - Toyota Camry (ВИДЕО)

Camry с этого года вернулась в Европу! О ней в Эстонии и Европе особо ничего не было слышно целых 15 лет, но это не значит, что так было везде. На самом деле Camry - это настоящий хит марки Toyota, и так уже почти 40 лет подряд. В России эта модель тоже никуда не пропадала и весьма популярна.