Сб, 9.11.2019
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Субботний драйв с Limon.ee: Эдгар Гергель испытывает гибридного короля Эстонии - Toyota Camry (ВИДЕО)

Новенькая Toyota Camry, которая появилась на рынке Эстонии с 2019 года

ФОТО: Konstantin Sednev

Camry с этого года вернулась в Европу! О ней в Эстонии и Европе особо ничего не было слышно целых 15 лет, но это не значит, что так было везде. На самом деле Camry - это настоящий хит марки Toyota, и так уже почти 40 лет подряд. В России эта модель тоже никуда не пропадала и весьма популярна. 

На эстонском рынке чуть более просторная и навороченная Camry с 2019 года заменила Avensis, производство которой было прекращено еще в апреле 2018 года как раз для того, чтобы освободить рынок для «гибридного короля», именно так автомобиль называют в Эстонии. Стоит напомнить, что за всю историю Camry в 100 странах продано больше 19 миллионов машин. 

Toyota Camry

ФОТО: Konstantin Sednev

Мы не претендуем на звание «Самого подробного тест-драйва» нового для эстонского рынка автомобиля, мы просто хотим рассказать о плюсах и минусах данный машины и показать, что она из себя представляет и в какой комплектации наиболее популярна. 

В конце выпуска Эдгар Гергель назовет главные плюсы данной машины по его мнению. Также мы посмотрим, насколько удобный салон, какие новые функции в нем имеются, насколько сильно экономится топливо и узнаем, поместится ли человек в багажник гибридного короля.

Интересные факты о Toyota Camry 2019, продающейся сейчас в Эстонии

Camry Hybrid 2,5 Dynamic Force с автоматической коробкой передач

Расход топлива

5,3-5,5 л/100 км

Разгон от 0 до 100 км/ч

8,3 с

Объем багажника

524 л

Комбинированная мощность бензинового двигателя и электромотора

160 кВт / 218 л. с.

Думаете о покупке нового автомобиля и интересен Toyota Camry? Скорее смотрите наш видеообзор автомобиля ниже! 

Напишите в комментариях, какой автомобиль рассмотреть следующим? 

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