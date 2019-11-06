Фотоновость: полиция задержала автоледи, перевозившую кровать на заднем сиденье кабриолета

Полиция графства Эссекс в Великобритании 5 ноября задержала автоледи, перевозившую на заднем сиденье своего кабриолета кровать.
Полиция заметила странную картину на шоссе, ведущем в Колчестер, сообщает Elu24.
Полиция сфотографировала этот автомобиль марки BMW и разместила снимок на своей странице в соцсети, предупредив, что такая маленькая машина не подходит для транспортировки такой большой мебели.
По словам женщины-водителя, она очень надежно прикрепила и матрас, и каркас кровати к заднему сиденью, поэтому никакой опасности в данном случае нет.
Неизвестно, будет ли наказана автоледи за такой необдуманный поступок, но наказание за него можно назначить в виде штрафа суммой до 116 евро.