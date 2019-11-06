Фотоновость: полиция задержала автоледи, перевозившую кровать на заднем сиденье кабриолета

Полиция заметила странную картину на шоссе, ведущем в Колчестер, сообщает Elu24.

Полиция сфотографировала этот автомобиль марки BMW и разместила снимок на своей странице в соцсети, предупредив, что такая маленькая машина не подходит для транспортировки такой большой мебели.

BMW ФОТО: SWNS.com/Scanpix

По словам женщины-водителя, она очень надежно прикрепила и матрас, и каркас кровати к заднему сиденью, поэтому никакой опасности в данном случае нет.