Ср, 6.11.2019
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  • Фотоновость: полиция задержала автоледи, перевозившую кровать на заднем сиденье кабриолета

Фотоновость: полиция задержала автоледи, перевозившую кровать на заднем сиденье кабриолета

Полиция графства Эссекс в Великобритании 5 ноября задержала автоледи, перевозившую на заднем сиденье своего кабриолета кровать. 

Полиция заметила странную картину на шоссе, ведущем в Колчестер, сообщает Elu24. 

Полиция сфотографировала этот автомобиль марки BMW и разместила снимок на своей странице в соцсети, предупредив, что такая маленькая машина не подходит для транспортировки такой большой мебели. 

BMW 

ФОТО: SWNS.com/Scanpix

По словам женщины-водителя, она очень надежно прикрепила и матрас, и каркас кровати к заднему сиденью, поэтому никакой опасности в данном случае нет. 

Неизвестно, будет ли наказана автоледи за такой необдуманный поступок, но наказание за него можно назначить в виде штрафа суммой до 116 евро. 

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