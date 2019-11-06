Могла бы и голая выйти! Кристина Агилера удивила поклонников очень смелым образом
Поп-звезда Кристина Агилера (38) выступила в рамках своего тура в Ирландии и для первого номера выбрала достаточно необычный наряд. Трико певицы было богато урашено и вдобовок ко всему на месте соска красовался кристалл, пишет Elu24.
Концертный тур «The X tour» Агилеры - первый за 13 лет, с которым поп-звезда выступила в Великобритании . Говорят, что Агилера довольно популярна, так как дополнительный концерт в Лондоне пользуется высоким спросом.
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