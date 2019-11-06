Ср, 6.11.2019
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«Я бы тоже избил эту...» Эминем занял сторону Криса Брауна, избившего Рианну

Рианна и Крис Браун.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Рэпер Эминем снова дал скандальный повод говорить о себе, пишет ТСН.

В Сеть попал трек исполнителя Things Get Worse, пишет DailyMail. В тексте песни речь идет о выяснении отношений между певицей Рианной и ее экс-бойфрендом Крисом Брауном.

В частности обсуждается и тот момент, когда Браун жестоко избил Рианну. В определенный момент в композиции Эминем говорит: "Of course I side with Chris Brown, i'd beat ab **** down too". ("Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже ударил с*ку"). Этот трек должен был войти в альбом Эминема Relapse, буквально через несколько месяцев после скандала между Рири и Брауном.

10 лет назад Эминем и Рианна записали несколько совместных треков, которые имели немалый успех. Поэтому поклонники певицы были шокированы таким его поведением. Одни стали припоминать рэперу все его агрессивные тексты, в которых он поливает грязью женщин. Другие же считают, что в свое время именно Рианна помогла Эминему снова попасть на верхушки чартов. "Да кто он без Рианны?","Она вытащила его в 2010, он должен быть благодарен ей", "Если бы не Рианна, Эминема бы все забыли", - пишут юзеры в Сети.

Напомним, что Рианна и Крис Браун находились в отношениях пять лет. Разошлась пара в 2013 году. Позже стало известно, что Браун регулярно избивал певицу. Как доказательство Рири предоставила фотографию своего изувеченного лица. Тогда Брауну дали за это пять лет условно и 1400 часов исправительных работ.

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