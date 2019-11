«Я бы тоже избил эту...» Эминем занял сторону Криса Брауна, избившего Рианну

В частности обсуждается и тот момент, когда Браун жестоко избил Рианну. В определенный момент в композиции Эминем говорит: "Of course I side with Chris Brown, i'd beat ab **** down too". ("Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже ударил с*ку"). Этот трек должен был войти в альбом Эминема Relapse, буквально через несколько месяцев после скандала между Рири и Брауном.