«Я бы тоже избил эту...» Эминем занял сторону Криса Брауна, избившего Рианну

В Сеть попал трек исполнителя Things Get Worse, пишет DailyMail. В тексте песни речь идет о выяснении отношений между певицей Рианной и ее экс-бойфрендом Крисом Брауном.

В частности обсуждается и тот момент, когда Браун жестоко избил Рианну. В определенный момент в композиции Эминем говорит: "Of course I side with Chris Brown, i'd beat ab **** down too". ("Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже ударил с*ку"). Этот трек должен был войти в альбом Эминема Relapse, буквально через несколько месяцев после скандала между Рири и Брауном.

10 лет назад Эминем и Рианна записали несколько совместных треков, которые имели немалый успех. Поэтому поклонники певицы были шокированы таким его поведением. Одни стали припоминать рэперу все его агрессивные тексты, в которых он поливает грязью женщин. Другие же считают, что в свое время именно Рианна помогла Эминему снова попасть на верхушки чартов. "Да кто он без Рианны?","Она вытащила его в 2010, он должен быть благодарен ей", "Если бы не Рианна, Эминема бы все забыли", - пишут юзеры в Сети.