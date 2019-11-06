Невероятно абсурдная ситуация! Как русских в Россию не пустили

«Приехали к нам в гости родители жены. Приезжают они к нам уже не первый раз, поэтому достопримечательности Санкт-Петербурга уже давно осмотрены. И решили мы съездить куда-нибудь недалеко от Питера, посмотреть что-нибудь интересное. Не долго думая, решили, что поедем смотреть Иваногородскую крепость.

Находится Ивангород в 150 км от Питера прямо на границе с Эстонией, да так рядом, что с Эстонским городом Нарва практически один город образуют, с одной стороны реки российский Ивангород, с другой эстонская Нарва.

Мы с женой взяли заграничные паспорта с визами в надежде, что на какое-то время оставим её родителей и побываем также в Нарве.

И вот на подъезде к Ивангороду нас остановили пограничники и попросили паспорта, а так как у родителей жены никаких документов с собой не оказалось, нас не пустили и развернули назад.

Не то чтобы мы никогда не слышали о правилах въезда в приграничную зону, но почему-то когда собирались ехать, совсем об этом никто не вспомнил. Позже в интернете нашел информацию, что для того чтобы въехать в приграничный город нужен либо пропуск, либо командировочный, либо заграничный паспорт с визой.

Приграничные города по сути такие же города, как и все остальные города России, так почему же въезд в них ограничен для россиян? Как будто, чтобы никто не сбежал за границу».