Андрей Малахов рассказал о своих заработках на телевидении

Интервью у него взяла журналистка Ксения Собчак. Запись беседы доступна на ее YouTube-канале. По словам ведущего, на «Первом канале» он получал 50 тысяч долларов в месяц. Он признался, что больше него зарабатывали только ведущие Владимир Познер и Иван Ургант. Малахов также заявил, что в настоящий момент получает на «России 1» равносильную зарплату.