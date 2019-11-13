Голова кругом от удовольствия! Мы испытали на себе аттракционы нового центра развлечений в Таллинне

Именно поэтому в четверг во второй половине дня редакция портала Limon.ee поехала покорять PROTO . Уж очень нам захотелось не просто представить себя за рулем первого в мире автомобиля, в кабине локомотива, в корзине воздушного шара, а побывать там и показать, как же здесь весело! Все эти и другие великие изобретения можно опробовать на фабрике открытий PROTO.

Основатели фабрики изобретений PROTO в Пыхья-Таллинне (Пеэтри,10), в квартале Ноблесснер, всего в 500 метрах от Летной гавани говорят, что здесь предлагаются не только впечатления, подобных которым не найти во всей Европе, центр обещает стать также воротами в историю и изобретательство.

История здания

Завод изобретений PROTO находится в историческом здании литейного цеха судоверфи Ноблесснера. Завод по строительству подводных лодок был основан здесь в 1912 году двумя предпринимателями из Санкт-Петербурга — Эммануилом Нобелем, крупнейшим нефтепромышленником Европы, и Артуром Лесснером, владельцем машиностроительного завода «Г.А. Лесснер». Верфь была частью развивающегося судостроительного комплекса на полуострове Копли. В него также входили морской военный порт, береговые фортификационные сооружения, жилые дома для рабочих и администрации, склады, заводские строения, железнодорожная сеть и многое другое. С 1913 по 1917 гг. на судоверфи Ноблесснера было произведено 12 современных субмарин. Это делало ее самым значимым заводом Российской Империи по строительству подводных лодок и служило маркой качества. После Второй мировой войны верфь в основном занималась ремонтом и реконструкцией кораблей российского военно-морского флота. Количество рабочих продолжало расти и в 1957 году достигло рекордного максимума — 2933 человек.

Эдгар Гергель в центре открытий PROTO ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня литейный цех завода Ноблесснера включен в обширный проект реновации и развития квартала Ноблесснера, цель которого — превратить старый промышленный район в часть современного городского пространства.