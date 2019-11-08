Вот это я понимаю, бабушка! Не зря она победила в конкурсе красоты и талантов в Эстонии

Светлане очень приятно быть бабушкой, у нее есть трехлетний внук Даниэль и прекрасная дочь, которая и подарила ей любимого внука.

«Главное в жизни быть позитивным человеком и во всем искать что-то хорошее, улыбаться, чувствовать поддержку своих родных и близких: тогда всё можно преодолеть. Поменьше грустить всем», - сказала Светлана в начале программы.

На сцене в день конкурса нужно было продемонстрировать свой талант или какой-то особый навык, Светлана показала всем небольшую сценку, реквизит для которой приготовила сама.

Пока Светлане не поступало предложения представить Эстонию на международном конкурсе, но она понимает, что это очень большая ответственность. Если такое предложение поступит, Светлана будет озадачена вопросом, как правильно и красиво представить нашу страну на международном конкурсе.

Напомним, что победительницей конкурса среди бабушек в прошлом году стала несравненная Лилия Козлова.