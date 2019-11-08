Вот это я понимаю, бабушка! Не зря она победила в конкурсе красоты и талантов в Эстонии
Сегодня выпуск Limon LIVE будет по-настоящему ярким и добрым, ведь у нас в гостях самая красивая и талантливая бабушка страны Светлана Гитерман. И это не просто слова: она победила в конкурсе Grandma Universe Estonia 2019, который прошел в октябре в клубе Prive Таллинн.
Светлане очень приятно быть бабушкой, у нее есть трехлетний внук Даниэль и прекрасная дочь, которая и подарила ей любимого внука.
«Главное в жизни быть позитивным человеком и во всем искать что-то хорошее, улыбаться, чувствовать поддержку своих родных и близких: тогда всё можно преодолеть. Поменьше грустить всем», - сказала Светлана в начале программы.
На сцене в день конкурса нужно было продемонстрировать свой талант или какой-то особый навык, Светлана показала всем небольшую сценку, реквизит для которой приготовила сама.
Пока Светлане не поступало предложения представить Эстонию на международном конкурсе, но она понимает, что это очень большая ответственность. Если такое предложение поступит, Светлана будет озадачена вопросом, как правильно и красиво представить нашу страну на международном конкурсе.
Напомним, что победительницей конкурса среди бабушек в прошлом году стала несравненная Лилия Козлова.
Смотрите выпуск Limon LIVE! Мы восхищаемся этой женщиной!