Ср, 6.11.2019
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  • Десятки тысяч евро: 27-летнюю модель невозможно узнать после того, как над ней потрудились хирурги

Десятки тысяч евро: 27-летнюю модель невозможно узнать после того, как над ней потрудились хирурги

Увлечение 27-летней Ясмин Сибел пластической хирургией переросло в настоящую зависимость: модель потратила более 30 тысяч евро на операции, чтобы выглядеть как живая кукла Барби. 

Ее цель, как нетрудно догадаться, стать точной копией знаменитой куклы Барби. На это Ясмин не жалеет ни денег, ни времени. Женщина уже перенесла несколько сложных операций, а также регулярно делает инъекции ботокса. Увеличение груди, ринопластика, пластика ягодиц — далеко не полный список... К тому же, Ясмин утверждает, что пластика ягодиц — совершенно безопасная процедура, которой она себя подвергла в Турции, за что заплатила более 7000 евро. 

До операций Ясмин выглядела так:

ФОТО: Caters News Agency/Scanpix


А вот как она выглядит сейчас...

ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

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