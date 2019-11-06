Степаненко намерена отсудить у Петросяна 80 процентов имущества

Вот уже год, как звездная пара оформила развод спустя более 30 лет совместной жизни. А шлейф имущественных разборок все тянется, конца и края не видать. Чтобы распилить нажитое в браке, его надо сначала оценить: 5000 предметов искусства, больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили.

- Сейчас проходит оценочная экспертиза, и это затянется надолго, - рассказал kp.ru адвокат Петросяна Сергей Жорин. - Оплачивает ее Евгений Ваганович по возможности.

- Месяц назад Степаненко пустила бывшего мужа в квартиру в Зачатьевском переулке (это самая большая из квартир пары площадью 512 квадратов: записана на Петросяна, но после развода жилье заняла Степаненко) — значит, их отношения потеплели?

- Я бы так не сказал, просто ей приходится выполнять его законные требования. Он ждал-ждал, думал, что она остынет. И тогда мы предложили пустить его добровольно, либо он проник бы в свою квартиру самостоятельно. В итоге Евгений Ваганович пришел, забрал вещи, которые ему нужны для работы.

- А кто сейчас оплачивает коммуналку в этой квартире? Была же такая проблема, что Петросян вынужден был платить по счетам бывшей супруги просто потому, что он владелец жилья.

- Она оплачивает частично. За свет, газ, воду, чтобы не отключили. А капитальный ремонт, например, нет.

- Вы говорили, что экспертиза обойдется в 10 миллионов (141 тысяча евро)— эта сумма не увеличилась?

- Я думаю, что она увеличится. Ведь там большое количество предметов, и все их нужно оценить. Например, 2500 книг, картины, иконы, фарфор и так далее. А по картинам еще до оценки нужно установить подлинность. Поэтому сумма будет очень большая.

- И как потом будут делить имущество — 50/50?

- Евгений Ваганович именно так и хочет, а она хочет больше. По моим подсчетам, около 80%. При этом Степаненко ни разу не уточнила свой иск, поданный в общих чертах, ничего не конкретизировала. У нее все время меняются устные пояснения: изначально она заявляла, что Петросян якобы выводил деньги. Потом, когда пришли ответы из банков о том, что все прозрачно, она изменила свою позицию. Главное ведь желание, а оправдание всегда найдется.

- А что Елена Григорьевна хочет себе оставить?