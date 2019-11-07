Очуметь! Обеспеченные таллиннцы в четверг утром атаковали магазин H&M из-за дорогой коллекции Giambattista Valli

Итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли известен воздушными платьями самых сладких оттенков, которые называют платья-десерты. Кутюрные коллекции Валли недоступны простым смертным прежде всего из-за их цены и очень ограниченного тиража, теперь же якобы они вышли и к широкой аудитории.

Что стало новшеством, так это мужская линейка, о запуске которой дизайнер задумывается уже давно. Поэтому совместную коллекцию с H&M можно расценивать как пробу пера. Но и при создании мужской одежды Валли остался верен своим кутюрным корням.

Надо отметить, что цены на наряды из этой коллаборационной коллекции довольно высокие. Самым дорогим стало красное платье из тюля, в котором в лукбуке коллекции красуется Кендалл Дженнер. Его цена 399 евро, но в нашем магазине его нельзя будет купить - только в онлайне.