Их энергетику не сломить: знаки Зодиака, на которых не действует гипноз и внушение

1. Рыбы

Они являются лидерами по внушаемости, так как обладают повышенной чувствительностью. Эмоциональность Рыб в этом плане дает перевес, их психическая сторона становится основной причиной восприимчивости. Эти знаки легко могут войти в транс или принять состояние оцепенения. И неудивительно, что среди этих знаков имеется большее количество лунатиков.

2. Рак

От природы эти знаки наделены большой степенью мнительности. Их восприимчивость находится на самой высшей точке. По своей натуре Раки - легко увлекающиеся личности, и одним из их интересов является мистика. Также они тонко чувствуют окружающий мир. Для них нет проблем, чтобы научиться основам гипноза и своими действиями людей вводить в транс. Им довольно легко манипулировать, но результат зависит от их настроения на момент проведения эксперимента.

3. Весы

По своей натуре они являются ведомыми людьми, потому что постоянно прислушиваются к чужому мнению. Если на них оказывают давление, то они не имеют сил, чтобы сопротивляться. А чтобы они поддались гипнозу, их нужно вывести из равновесия. И когда они не будут контролировать ситуацию, тогда есть смысл их ввести в транс.

4. Близнецы

Их двойственная натура постоянно подвержена перепадам настроения. Нельзя предсказать, какие действия они предпримут и что за этим последует. Им свойственны импульсивные поступки, поэтому это знак является отличным образцом для гипноза. Благодаря подвижной нервной системе, Близнецы становятся легко внушаемыми.

5. Стрелец

Знаки сами того не ведают, что являются прочитанным материалом и инструкцией для дальнейших действий окружающих. На них легко воздействовать, и они не сразу замечают, что ими кто-то манипулирует. А если перед знаком будет опытный гипнотизер, то подобрав нужную методику, он сможет ввести представителя в состояние транса.

6. Водолей

Они экстраверты, поддаются гипнозу. Они постоянно жаждут узнать что-то новое, поэтому всегда открыты. И, как правило, они не боятся экспериментов, на которые легко соглашаются. А внушаемость зависит от их степени расслабленности и готовности подчиняться чужому влиянию в это время.

7. Телец

Эти знаки могут поддаться гипнотическим манипуляциям, если этого захотят сами. А если гипноз будет включен в программу их терапии, они будут только рады. В других случаях оказать на них действия против их согласия приравнивается к нулю.

8. Лев

Эти представители обладают высоким порогом устойчивости к внушению. Они умеют сами влиять на мнение других людей, хотя не обладают особым даром уравновешенности. Воздействовать напрямую на этот знак не получится, но все же, если специалист подберет нужную методику, то можно попробовать оказать на них влияние.

9. Овен

Их волевые качества становятся надежным барьером для проникновения в их подсознание. Постороннее вмешательство сразу же будет обезоружено мощной энергией, которая имеется в большом запасе у Овнов. Поэтому даже можно не пытаться их гипнотизировать.

10. Девы

В гипноз, сверхъестественное, магию это знак никогда не верит, поэтому среди Дев много атеистов. Девы все, что видят и чувствуют, всегда анализируют. У них плохо развито воображение, поэтому на сеансе гипноза не могут хорошо расслабиться и целиком отдаться внушению.

11. Козерог

Этот знак всегда замкнут и умело контролирует ситуацию. Козерогов не просто выбить из колеи, поэтому все влияния на себя они будут отзеркаливать на того, кто это попытается с ними сделать. В их пространство не так просто вторгнуться, и все любые попытки будут пресекаться на корню. И если Козерог не захочет, то никогда не пойдет на контакт, перекрыв тем самым доступ в свое личное пространство.

12. Скорпион