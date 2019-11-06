Наташа Королева впервые рассказала, как из-за скандала с пикантными фото она потеряла ребенка

Когда все хорошо, уже бьется сердце... Столько лет мы шли к тому, чтобы… Хотелось всегда второго ребенка. Что мы только не делали! Я и подсаживала – не получалось. Трубы там смотрели, чистили... Вроде бы все нормально, но не происходит. И вдруг – вот оно, само по себе! Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье! Он меня смотрит (врач. – Прим. ред.), и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось,