Проведите Новый год мечты вместе с сексуальной Ольгой Серябкиной в клубе CatHouse

Какая приятная неожиданность! Ноябрьский концерт бывшей солистки группы Serebro Ольги Серябкиной (Molly) перенесли на 31 декабря и это подтверждает в своем видеообращении сама артистка.
Molly уже готова провести самую волшебную и радостную ночь года в эстонской столице вместе с любимыми поклонниками в ночном клубе CatHouse.
«Дорогой Таллинн, 31 декабря 2019 года я приезжаю к вам, чтобы вместе с вами встретить Новый год, 2020 будет нашим общим и это будет самая крутая вечеринка в CatHouse. До встречи!» - сказала Molly.
А вы уже поторопились в кассы города за билетами на концерт?
Отметим, что на днях певицу заметили с неким мужчиной. Парочку сфотографировали, когда они, взявшись за руки, шли по Болотной набережной. Ольга и ее кавалер приехали на одной машине и отправились в ресторан. Личность спутника Серябкиной узнать пока не удалось, а сама артистка отказалась комментировать снимки, однако не стала опровергать слухи о том, что этот мужчина может быть ее новым любовником.