Бес в ребро: новая любовь Шуфутинского оказалась младше его внука

На гала-ужине и фотосессии фотографы запечатлели неординарную пару. По слухам спутнице Шуфутинского нет и 22-х лет, а ведь внуку шансонье Дмитрию исполнилось 23 года.

Однако, судя по поведению пары на гала-ужине в честь премии, певец еще способен дать фору молодым исполнителям. Похудевший Шуфутинский галантно ухаживал за подругой и с радостью позволял сделать совместные фото. В ответ девушка нежно заглядывала в глаза певцу, а тот шептал ей что-то на ухо.

Напомним, что жена певца, Маргарита Михайловна Шуфутинская, скончалась 5 июня 2015 года в Лос-Анджелесе. Вместе пара прожила более сорока лет. Теперь же стареющий шансонье находится в поисках новой хозяйки его апартаментов. По слухам, Шуфутинскому принадлежат двухэтажным особняк в 913 кв.м. в Подмосковье, коттедж и ранчо в Лос-Анджелесе.