Беременная жена Тарасова подразнила всех идеальным фото после интервью Бузовой

Она вскоре подарила ему дочку Милану, а не так давно объявила о своей второй беременности. Но лишь накануне в интервью Бузова впервые призналась, что сталкивалась с домашним насилием. Она намекнула, что спортсмен поднимал на нее руку.

Слова популярной телеведущей обеспокоили поклонников Костенко. Теперь они переживают, что Дмитрий, возможно, и к ней относится не совсем почтительно. Однако девушка буквально через несколько часов после выхода скандального интервью бывшей соперницы разместила в соцсети трогательный снимок из новой фотосессии. В кадре беременная Анастасия позирует в бардовом платье-свитере с высоким горлом.

В посте супруга футболиста решила поговорить о моде и комфорте. По словам Костенко, она поняла, что всем не угодить, поэтому предпочитает носить то, что ей нравится, и в чем ей удобно.

Поклонники во многом с ней согласились. Они восхитились семейной идиллией, которая царит на фото. «Мне нравится ход ваших мыслей и рассуждений», «Не по годам мудрая девушка! Очень любуюсь фотографиями!», «Вот что значит настоящая женственность, быть сексуальной и выглядеть потрясающе всегда!», «Какие вы красивые», — прокомментировали пост подписчики.