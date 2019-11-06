Леди под ногами валяются: австралийки устроили грандиозную попойку на скачках

В этом году гламурные завсегдатаи скачек с гордостью демонстрировали всевозможные наряды разнообразных цветов, стилей и степени оголенности. Кажется, для некоторых гостей такое волнительное мероприятие оказалось не по силам — парамедики помогали одной женщине, которая упала (хотя не совладавших с гравитацией было много), а также проверяли уровень алкоголя в крови у зрителей, прежде чем позволить им сесть за руль.

Это далеко не первый раз, когда мы видим фотоотчет такого, по идее, светского мероприятия, как скачки. И не первый раз задумываемся, зачем же люди ходят туда: посмотреть и поболеть или чтобы покрасоваться друг перед другом и выяснить, кто может больше выпить?