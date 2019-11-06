Невеста Тимати влезает в старые джинсы спустя три недели после родов

Анастасия Решетова впервые стала мамой 16 октября. С момента родов прошло три недели, а Анастасия успела начать работать. Некоторые подписчики уже начали критиковать Решетову за то, что она ежедневно оставляет ребенка одного, да и сама модель иногда чувствует себя плохой мамой, но и запираться дома с малышом не собирается.

Анастасия решила сразу начать восстанавливать фигуру после рождения первенца. Анастасия похудела довольно быстро, сейчас она по-прежнему носит специальный корсет, чтобы восстановить тонус.

Пока что Решетова не начала заниматься спортом, но она придерживается диеты кормящей мамы, так что вес у нее уходит быстро, да и грудное вскармливание помогает ей тратить много калорий.

Уже сейчас, по мнению поклонников, Анастасия выглядит так, словно и не рожала. Сама Решетова говорит о том, что у нее еще много лишних килограммов, но она смогла влезть в свои старые джинсы.