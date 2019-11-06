В Таллинне пройдет четырехдневный фестиваль комедии

Tallinn Comedy Festival ФОТО: Промо

В рамках фестиваля представится возможность насладиться комедийным гала-представлением в большом зале Концертного дома Alexela, где выступят 12 юмористов, которые покажут публике свой лучший материал. На гала-концерте перед зрителями выступят: российский комик Александр Малой, британские юмористы Стюарт Голдсмит, Маттиас Наан, Эммануил Сонуби, Стюарт Джонсон, а также Хенрик Кальмет, Тынис Нийнеметс, Кайса Селде, Тигран Геворкян, Каарел Ныммик, Кристьян Оден, Кадри-Мария Митт и другие.

Концерты фестиваля будут представлены преимущественно на эстонском языке, но можно посетить и отдельные сольные концерты на русском языке.

Русскоговорящего зрителя наверняка привлекут выступления стендап-комиков из России Александра Малого и Василия Медведева.

Tallinn Comedy Festival ФОТО: Промо

Саша Малой — резидент стендап-клуба Stand-UpClub #1, один из самых безумных, отвязных и громких стендап-комиков Москвы. Уморительные рассказы Малого разгоняются неповторимой экспрессивной подачей. Победитель в номинации «Лучший сольный концерт» на фестивале «Панчлайн». Участник шоу «StandUp на ТНТ».

Вася Медведев также неординарный и смелый стендап-комик. В своей комедии наблюдений Вася тщательно препарирует каждую тему, находя нестыковки даже в Библии. Один из главных экспериментаторов в комедии, крутой прожарщик и обладатель самой красивой походки стендап-клуба. Обладает интересной суперсилой — определять у кого какая суперсила. Резидент Stand-UpClub #1, участник шоу «StandUp на ТНТ».

Большое шоу Саши Малого и Васи Медведева на русском языке состоится 12 ноября в 20.00 в новом кинотеатре Apollo Kino в центре Ülemiste.

Кроме того, в этом году в программе заявлено также одно очень особенное мероприятие, которое скомбинирует легендарный комедийный кинотеатр с живой музыкой. Шедевр Бастера Китона «Генерал» сопроводит HaikuSalut — британское трио со своим узнаваемым, особенным инструментально-музыкальным стилем.