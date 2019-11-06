Эстонские поклонницы, расслабьтесь! Многодетный отец Евгений Цыганов женился перед поездкой в Таллинн!

Молодожены не любят распространяться про свою личную жизнь, поэтому афишировать свою свадьбу не стали. О том, что Евгений и Юлия официально стали мужем и женой знали только самые близкие друзья пары.

Секрет супругов был раскрыт на днях, во время съемок программы Федора Бондарчука. Режиссер пригласил Цыганова в студию «Кино в деталях» на разговор о фильме «Девятая». Во время интервью Федор заметил, что в их внешнем виде много общего — одинаковые футболки, джинсы одного цвета, а еще... обручальные кольца на правой руке.

«Меня раздражает, что ты также одет, как и я. И у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше», — неожиданно сказал Бондарчук.

Цыганов обсуждать свою личную жизнь отказался. «Не могу ничего сказать», — отреагировал актер.

Евгений и Юлия встречались до свадьбы около четырех лет. За это время у них родился общий сын Федор, которого родители не показывают публике. А вот своих детей от предыдущих отношений (их у него семь!) актер иногда выводит в свет.