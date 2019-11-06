Лето в душе! Самая сексапильная блондинка Эстонии похвасталась снимком в трусах

Эстонская путешественница, визажист и звезда социальных сетей Лиза Линд — пожалуй, должна была родиться в стране с менее капризным климатом. Уж очень девушка любит жаркие страны, купание в море, да и круглый год держит себя в превосходной форме, чтобы на пляже ей буквально не было равных!