Лето в душе! Самая сексапильная блондинка Эстонии похвасталась снимком в трусах

Глядя на нее, на минутку забываешь, что за окном — пасмурный ноябрь, а столбик термометра с каждым днем опускается все ближе к нулевой отметке.
Эстонская путешественница, визажист и звезда социальных сетей Лиза Линд — пожалуй, должна была родиться в стране с менее капризным климатом. Уж очень девушка любит жаркие страны, купание в море, да и круглый год держит себя в превосходной форме, чтобы на пляже ей буквально не было равных!
На днях в Instagram Лиза поделилась снимком в трусах от купальника и футболке. Наряд, который выгодно подчеркнул ее аппетитные формы, не позволил подписчикам знаменитой эстонки пройти мимо этого фото.
Отметим, что на родине девушка предпочитает долго не засиживаться: при любой удобной возможности Лиза уезжает за границу.
Смотри фото!