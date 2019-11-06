Ср, 6.11.2019
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Лето в душе! Самая сексапильная блондинка Эстонии похвасталась снимком в трусах

Liza Lind

ФОТО: Instagram

Глядя на нее, на минутку забываешь, что за окном — пасмурный ноябрь, а столбик термометра с каждым днем опускается все ближе к нулевой отметке. 

Эстонская путешественница, визажист и звезда социальных сетей Лиза Линд — пожалуй, должна была родиться в стране с менее капризным климатом. Уж очень девушка любит жаркие страны, купание в море, да и круглый год держит себя в превосходной форме, чтобы на пляже ей буквально не было равных!

На днях в Instagram Лиза поделилась снимком в трусах от купальника и футболке. Наряд, который выгодно подчеркнул ее аппетитные формы, не позволил подписчикам знаменитой эстонки пройти мимо этого фото. 

Отметим, что на родине девушка предпочитает долго не засиживаться: при любой удобной возможности Лиза уезжает за границу. 

Смотри фото!

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