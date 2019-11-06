Ученые: курильщики становятся шизофрениками в два раза чаще

Группа исследователей из Великобритании на основе анализа данных более чем 450 тысяч человек установила, что пристрастие к курению повышает риск развития депрессии и шизофрении в два раза. Статья опубликована в журнале Psychological Medicine.

Учёные установили, что некурящие британцы становились шизофрениками в 2,27 раза реже, чем их дымящие соотечественники. Также курильщики в 1,99 раза чаще страдали от депрессии.

Отмечается, что исследователям удалось лишь выявить взаимосвязь вредной привычки и указанных расстройств, однако не причину её возникновения, которая до сих пор остаётся загадкой.

По одной из версий, никотин нарушает выработку серотонина и дофамина, которые, в свою очередь, напрямую связаны с развитием шизофрении и депрессии.