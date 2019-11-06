Ваша карта таро по дате рождения: что она говорит о характере, судьбе и совместимости

Карты таро способны многое рассказать о характере, судьбе и даже любовной совместимости человека. Понять, что предначертано, поможет простой нумерологический расчет.
Нумерология помогает трактовать старшие Арканы Таро, а значит, по дате рождения можно определить карты, которые расскажут о личности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают рассчитать личное число, благодаря которому можно узнать о судьбе и особенностях характера, а также о совместимости.
Характер и судьба по картам таро
Первый Аркан определяют по дню рождения. Если число, в которое человек появился на свет, меньше 22, то никаких манипуляций с ним не проводят. Если число больше, к примеру, 27, то из него вычитают количество Арканов: 27-22=5.
Второй Аркан вычисляют по дате, складывая число, месяц и год рождения: 27.05.1987=2+7+5+1+9+8+7=39.
И вновь, если число больше 22, то из него вычитают количество арканов: 39-22=17.
У каждого Аркана есть положительная и отрицательная стороны, и от выбора человека зависит, каким путем он пройдет, какие черты характера будет воспитывать и на что станет полагаться в том или ином случае.
1. Маг. Этот Аркан указывает на общительность, творческие таланты и умения. Он выпадает человеку, предрасположенному к административной работе, организации всех рабочих процессов, управлению. Темная сторона карты отвечает за хитрость, желание достичь цели нечестными путями, в том числе с помощью мошенничества и обмана. Нередко темная сторона Аркана проявляется как желание жить за чужой счет, умение манипулировать людьми для получения личной выгоды.
2. Верховная жрица. Влияние карты сказывается на интуиции, которая будет очень острой, если ее тренировать. Карта отвечает за предрасположенность к психологии и наставничеству, за скрытые способности, которые вполне могут развиться в экстрасенсорный дар. Темная сторона отвечает за частые перепады настроения, жалобы, энергетический вампиризм, безрассудство и нерасчетливость.
3. Императрица. Влияние карты раскрывает потенциал, помогающий создавать гармоничные семейные отношения. Третий Аркан — это родительство, опека, супружеские отношения, материальный достаток, рост и развитие. Темная сторона раскрывается в деспотизме, неумении контролировать чувства и эмоции, излишествах.
4. Император. Карта отвечает за дисциплинированность. В характере проявляется как энергичность, благородство, умение владеть ситуацией. Чаще всего Аркан указывает на возможность построить политическую карьеру. Темная сторона карты — деспотизм, упрямство, неумение контролировать собственную энергию. В характере проявляется чрезмерный консерватизм, граничащий с занудством, желание конфликтовать, агрессивный напор.
Темная сторона Аркана — отсутствие духовности, манипулирование, ложь. В характере раскрывается как желание управлять людьми и вводить их в заблуждение для того, чтобы достичь цели обманом и даже через предательство.
6. Влюбленные. В положительном значении карта указывает на общительность, обаяние, умение принимать верные решения, отсутствие спешки. Отрицательная сторона — создание проблемных ситуаций, в том числе любовных треугольников, поспешные решения, конфликты и комплексы. В характере проявляется как нерешительность, неумение делать верные шаги, постоянное невезение.
7. Колесница. В положительном значении Аркан указывает на уверенность в себе, активность и движение. Карта говорит об умении добиваться успехов, о любви к путешествиям и переменам. Темная сторона Аркана — застой, лень и прокрастинация, отсутствие мотивации, беспокойство.
8. Правосудие. Под влиянием этой карты характер человека можно определить как нордический. Это спокойствие, умение логически рассуждать, порядочность. Такие люди легко достигают успеха в юриспруденции. Отрицательное значение — предвзятое отношение, отсутствие морали, обман.
9. Отшельник. Указывает на уединение, рассудительность, стремление к познанию духовной сферы. В характере присутствуют задатки к ясновидению. Темная сторона отвечает за незавидную судьбу отшельника, не умеющего существовать в социуме. Это нарушение законов и запретов, злость и психологические проблемы.
10. Колесо Фортуны. Положительная сторона Аркана — везение, возможность выбрать лучшую судьбу, активность и стойкость в преодолении препятствий. Темная сторона характера — разгильдяйство, вера в неизбежный регресс, отсутствие заинтересованности в личной судьбе.
11. Сила. Раскрывается в умении добиваться поставленных целей. Аркан указывает на предрасположенность к спорту, азарт и соревновательный дух, а также на честность и умение стойко переносить проигрыши. В отрицательном значении влияние на судьбу определяется отсутствием внутреннего стержня, в характере преобладает агрессия или инфантильность, отсутствие стабильности.
12. Повешенный. Творческие достижения, размеренный темп жизни, природная мудрость, преодоление препятствий. Темная сторона — жизнь в иллюзиях и оторванность от реального мира. В характере проявляется как уныние, лень. Судьба человека, выбравшего темную сторону своего характера, может быть печальной и привести к проблемам со здоровьем уже в раннем возрасте.
13. Смерть. Стойкий характер, умение использовать шестое чувство, преодоление испытаний. В судьбе отражается как выбор военных профессий или тех, что связаны с соблюдением дисциплины. Темная сторона — злость и агрессия, разрушения, потакание дурным привычкам.
15. Дьявол. По этому Аркану человек выбирает профессии, связанные с психологией и финансами. Умеет мудро руководить, придерживается политики честности и равноправия. В отрицательном значении: деспотизм, потакание дурным привычкам и привязанностям, неумение контролировать эмоции и желания, коварство.
16. Башня. Светлая сторона отвечает за активность и жажду перемен. В характере проявляется чувствительность, граничащая с обидчивостью. Судьба ведет к профессии ученого, путешественника и историка. Темная сторона — неуравновешенность, создание иллюзорного мира, нежелание выходить из зоны комфорта, отрицание неприятностей и нежелание исправлять ошибки.
17. Звезда. Путь к духовному росту, творческие способности. В судьбе четко прослеживается путь к карьере писателя, поэта или музыканта. В отрицательном значении — лень, отсутствие мотивации, пассивность и желание плыть по течению.
18. Луна. Творческие таланты, тонкое восприятие мира благодаря развитому шестому чувству. Темная сторона: трусость, потакание страхам, мнительность, разрушение судьбы.
19. Солнце. Везение, жажда жизни, счастье, стремление быть в центре внимания за счет развития талантов и исключительных способностей. Темная сторона — эгоизм. В характере может проявиться как излишняя закомплексованность, неумение общаться с окружением.
20. Суд. Мудрость, следование законам, принципиальность и честность. Умение приспосабливаться к изменяющимся условиям. По этому Аркану чаще всего прослеживается политическая карьера, дипломатическая миссия. Темная сторона — отсутствие стабильности, невезение. Человек, выбирающий темную сторону характера и судьбы, подвержен влиянию окружающих, из-за чего не умеет самостоятельно принимать решения.
21. Мир. Аркан отвечает за стабильность, умение достигать целей, поддержку Свыше. Темная сторона — неуверенность и желание скрыться от личных проблем вместо их решения. В судьбе проявляется как тотальное невезение и упущение множества перспектив.
22. Дурак. В позитивном значении — баловень судьбы, везунчик, новатор.
Темная сторона заключается в нервозности, отсутствии мотивации, неумении достигать поставленных целей и задач.