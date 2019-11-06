Ваша карта таро по дате рождения: что она говорит о характере, судьбе и совместимости

Нумерология помогает трактовать старшие Арканы Таро, а значит, по дате рождения можно определить карты, которые расскажут о личности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают рассчитать личное число, благодаря которому можно узнать о судьбе и особенностях характера, а также о совместимости.

Характер и судьба по картам таро

Первый Аркан определяют по дню рождения. Если число, в которое человек появился на свет, меньше 22, то никаких манипуляций с ним не проводят. Если число больше, к примеру, 27, то из него вычитают количество Арканов: 27-22=5.

Второй Аркан вычисляют по дате, складывая число, месяц и год рождения: 27.05.1987=2+7+5+1+9+8+7=39.

И вновь, если число больше 22, то из него вычитают количество арканов: 39-22=17.

Первый Аркан считается определяющим и самым важным. Он указывает на особенности характера. С его помощью можно определить свою роль в жизни, таланты и способности, данные при рождении, понять, как человека воспринимает его окружение. Второй Аркан указывает на судьбу, путь человека, его истинное предназначение.

У каждого Аркана есть положительная и отрицательная стороны, и от выбора человека зависит, каким путем он пройдет, какие черты характера будет воспитывать и на что станет полагаться в том или ином случае.

1. Маг. Этот Аркан указывает на общительность, творческие таланты и умения. Он выпадает человеку, предрасположенному к административной работе, организации всех рабочих процессов, управлению. Темная сторона карты отвечает за хитрость, желание достичь цели нечестными путями, в том числе с помощью мошенничества и обмана. Нередко темная сторона Аркана проявляется как желание жить за чужой счет, умение манипулировать людьми для получения личной выгоды.

2. Верховная жрица. Влияние карты сказывается на интуиции, которая будет очень острой, если ее тренировать. Карта отвечает за предрасположенность к психологии и наставничеству, за скрытые способности, которые вполне могут развиться в экстрасенсорный дар. Темная сторона отвечает за частые перепады настроения, жалобы, энергетический вампиризм, безрассудство и нерасчетливость.

3. Императрица. Влияние карты раскрывает потенциал, помогающий создавать гармоничные семейные отношения. Третий Аркан — это родительство, опека, супружеские отношения, материальный достаток, рост и развитие. Темная сторона раскрывается в деспотизме, неумении контролировать чувства и эмоции, излишествах.

4. Император. Карта отвечает за дисциплинированность. В характере проявляется как энергичность, благородство, умение владеть ситуацией. Чаще всего Аркан указывает на возможность построить политическую карьеру. Темная сторона карты — деспотизм, упрямство, неумение контролировать собственную энергию. В характере проявляется чрезмерный консерватизм, граничащий с занудством, желание конфликтовать, агрессивный напор.

5. Иерофант. Карта духовного развития, наставничества, талантов в психологии.

Темная сторона Аркана — отсутствие духовности, манипулирование, ложь. В характере раскрывается как желание управлять людьми и вводить их в заблуждение для того, чтобы достичь цели обманом и даже через предательство.