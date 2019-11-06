Вы только посмотрите, за какого мачо вышла замуж эстонская красотка Ильвес

Роман Сильвии Ильвес (27) и Пауля Нейцова (25) родился из музыки. Оба увлечены своим делом, и кажется логичным, что молодые люди увлекались и друг другом.

И Сильвия, и Пауль говорят, что чувство между ними возникло внезапно, но они не хотят его скрывать. «Сейчас мы вместе, посмотрим, что будет дальше», - рассказал Пауль.