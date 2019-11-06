Вам и не снилось! Раскрыты миллиардные заработки Тимати

Так, Black Star Inc приносит Тимати примерно два миллиарда рублей в год (28 миллионов евро), около половины из этих доходов приходит благодаря франшизе - около 800 миллионов рублей (11 миллионов евро). При этом цена за использование медийного бренда одна из самых высоких в России - от 20 до 50 млн (от 282 000 евро до 704 000 евро).

Как отмечает «Медуза», в Black Star Inc входят музыкальный бренд Black Star Inc, а также линия одежды Black Star Wear, бургерные Black Star Burger, рекламное агентство Global Star и другие проекты. Основной долей активов владеет сам рэпер. Также в числе владельцев - помощник Тимати и гендиректор Павел Курьянов, женатый на певице Ханне. Известно, что самые большие деньги приносит музыкальный лейбл, под покровительством которого находится множество известных музыкантов - это примерно 990 млн рублей.

На бургерных Тимати зарабатывает 500 млн рублей (семь миллионов евро). На сегодняшний день насчитывается 39 таких заведений, и они становятся всё популярнее. На бренде одежды Тимати зарабатывает 400 млн рублей (5,5 миллионов евро).