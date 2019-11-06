Пенсионер заблудился в торговом центре и погиб от обезвоживания

Трагедия произошла в начале 2017 года. Мужчина и его жена были в гостях у дочери в Сиднее. В ожидании родных Гор гулял по торговому центру, когда на четвертом этаже его заинтересовал пожарный выход. Пенсионер прошел туда, но назад выйти не смог и оказался заблокирован на лестнице.

Единственный выход находится на первом этаже, надо было спуститься на четыре этажа и пройти коридор, но из-за легкой формы старческой деменции мужчина не отыскал путь и погиб от обезвоживания в течение трех дней.

Тело пенсионера нашли там же, на лестнице, через три недели. Полиция обыскивала ТЦ спустя три дня после пропажи мужчины, но они не осмотрели служебные помещения и не изучили записи с камер, хотя одна из них зафиксировала, как погибший открывает противопожарную дверь.