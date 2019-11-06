Надежда Бабкина: «Ради Жени дам фору молодым девкам!»

С нашими героями я встретился в одной из столичных фотостудий. Первой на съемку приезжает Надежда Георгиевна. Поприветствовав друг друга, проходим в зал. «А переодеваться где?» — осматривая помещение, спрашивает артистка. Указываю на хлипенькую ширму и робко уверяю: «Никто ничего не увидит!» На что Бабкина шутит: «А мне стесняться нечего. Тело у меня подтянутое, в самом соку».

При этих словах у окружающих моментально появляются на лице улыбки... Пока развешивали наряды, а знаменитость занималась макияжем, появляется Евгений Гор. С порога просит прощения за опоздание: попал на дорогу с ремонтными работами. Скинув куртку, Женя без лишних слов направляется с рубашкой к отпаривателю. «Ну что? Мы готовы! — подзывает меня Надежда Георгиевна, пока настраивают камеру и свет. — Набрасывайся со своими вопросами. Все расскажем...»