Пугачева подешевела: Примадонна отказалась выступать на Новый год за 300 000 евро

Алла Пугачева отказалась петь в ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года. Стоимость ее выступления в ближайшие к Новому году дни оценивают в 300 000. Скорее всего, она встретит Новый год с супругом Максимом Галкиным, детьми и внуками.

В прошлом году новогодний корпоратив Пугачевой оценивали дороже. Сообщалось, что ее менеджеры просили за концерт в новогоднюю ночь примерно 350 000 евро — почти 28 миллионов рублей по курсу годичной давности.