Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждут неприятности в ноябре

Так, Овнов ждет период переоценки ценностей. «Вы вернетесь к прежним идеям... Будете повторять прежние опыты, но во многом это вас разочарует», - предупреждает Глоба. По ее словам, все события ноября, хоть и будут неприятными, но в итоге принятые решения в декабре обернутся приобретением новых людей и новых возможностей. «Следует быть особо внимательным в учебе», - отмечает астролог.

Стрельцам ноябрь 2019 года принесет всесторонний контроль. Вы будете находиться на виду, отчего серьезно устанете. «О вас говорят, спорят, сплетничают», - говорит астролог. Она подчеркивает, что в этот период произойдут перемены на работе, и это будет особенно важно в конце ноября.

«Постарайтесь не увлекаться несколькими людьми сразу, потому что позже это может обернуться трудностями в личной жизни», - предостерегает специалист.

Несмотря на то что ноябрь будет многообещающим месяцем для Козерогов, представителей этого знака ждут не только новые планы и новые люди. Вы узнаете много «интересного» как о себе, так и о других. Представителей этого знака Зодиака могут ожидать разочарования и принятие неверных решений на этом фоне.