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Эстонца задержали за контрабанду книг Дарьи Донцовой

Дарья Донцова

ФОТО: Kirill Kallinikov/RIA Novosti

Жителя Эстонии задержали при пересечении границы с Россией из-за перевозки незадекларированных книг. Об этом сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни на сайте Северо-Западного таможенного управления.

Всего, как говорится в сообщении, у задержанного обнаружили около 300 книг самых разнообразных жанров, в том числе детективы, философскую литературу, учебники и научно-популярные издания. Судя по опубликованным пресс-службой таможни фото, немалую часть контрабанды составили произведения Дарьи Донцовой, передает Lenta.ru.

Конфискованные книги

ФОТО: Федеральная таможенная служба

Сам гражданин Эстонии утверждает, что он вез книги в Ивангород для личного использования. «Доводы гражданина оказались неубедительными, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что во избежание подобной ситуации задержанному следовало задекларировать свой груз. Кингисеппская таможня назначила товароведческую экспертизу, а также выясняет обстоятельства административного правонарушения.

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