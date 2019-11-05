Эстонца задержали за контрабанду книг Дарьи Донцовой

Всего, как говорится в сообщении, у задержанного обнаружили около 300 книг самых разнообразных жанров, в том числе детективы, философскую литературу, учебники и научно-популярные издания. Судя по опубликованным пресс-службой таможни фото, немалую часть контрабанды составили произведения Дарьи Донцовой, передает Lenta.ru .

Сам гражданин Эстонии утверждает, что он вез книги в Ивангород для личного использования. «Доводы гражданина оказались неубедительными, поскольку количество перемещаемого товара вызывало сомнение в использовании его в личных целях», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что во избежание подобной ситуации задержанному следовало задекларировать свой груз. Кингисеппская таможня назначила товароведческую экспертизу, а также выясняет обстоятельства административного правонарушения.