Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав из-за секс-сцен в фильме «Текст»

31-летняя Асмус исполнила одну из главных ролей в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст». Звезда признавалась, что очень дорожит этой работой, которая потребовала от нее не только сильной эмоциональной отдачи, но и определенной смелости. Ради яркой роли артистка впервые согласилась сняться обнаженной и принять участие в провокационной сцене.

К слову, эпизод, в котором главные герои занимаются любовью, высоко оценила Ксения Собчак, назвав его лучшим во всей ленте. Однако помимо восторженных отзывов, в адрес Асмус посыпались и негативные высказывания. Вчера звезда возмутилась тем, что теперь хейтеры вмешиваются в ее личную жизнь. «Травим Асмус! Добиваемся их развода с Харламовым! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой. Занижаем рейтинг фильма «Текст» на «Кинопоиске»! Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми ее видео в Интернете! Звоним в органы опеки, пишем жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуем страницу дочери!» — жаловалась артистка.

По словам актрисы, против нее выступают целые группы ненавистников, которые усиленно занимаются ее травлей в Сети. «Вместо того, чтобы объединяться для чего-то хорошего и полезного, люди тратят свою жизнь на эту дичь. Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственную статистику. Придумывают истории и делают вбросы в прессу. Там же можно получить текст или коллаж с упором на религию, беременную или детскую аудиторию, кому что ближе. Там даже есть вербовщики и свое начальство», — писала звезда.

Поклонники поспешили поддержать кумира в комментариях. «Вы просто суперская актриса, у вас замечательная дочка и муж прекрасный»; «Не переживайте, Кристина, вы все равно лучик солнца, и нет никаких проблем», — пишут пользователи. На сторону коллеги встала и Алика Смехова.