Эпизод, достойный фильма ужасов: как в космосе спят астронавты

На видео показаны пять астронавтов, которые, застывшие в различных позах, спят в невесомости. Однако ничего из этого не выглядит естественным. Двое спят вертикально и кажется, что они стоят на ногах. Первый астронавт почти по шею находится в спальном мешке, однако для рук места не хватило, и они болтаются в воздухе. В свою очередь руки второго спящего мужчины согнуты.

Дальше на видео видны еще двое мужчин, которые в своих спальных мешках левитируют над полом. В свою очередь пятый астронавт спит в спальном мешке, который левитирует ниже, чем остальные два, однако к полу не прикасается.

Разместивший в Twitter видео ведущий новостей ВВС Луис Вон Джонс написал под ним, что никогда ранее он не видел астронавтов спящими в космосе. «Это куда более пугающе, чем я себе представлял», — написал он.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti — Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019

На ответы не поскупились другие пользователи Twitter. Один из них написал: «У меня один вопрос, они всегда спят со включенным светом?»

В свою очередь другой прокомментировал: «Я не знаю, как они месяцами могут жить в такой тесноте... У меня уже в лифте начинается клаустрофобия».