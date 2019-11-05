Все знают, что жевательная резинка не предназначена для того, чтобы ее глотать. Более того — считается, что если проглотить жвачку, она останется в организме навсегда, будет мешать работе желудочно-кишечного тракта и даже способна спровоцировать аппендицит. Так ли это на самом деле и что будет, если проглотить жвачку, мы спросили у нашего эксперта.

Проглоченная жвачка не угрожает организму

«Жевательная резинка — это специальное кулинарное изделие, состоящее из несъедобной эластичной основы, глазури, ароматизаторов и вкусовых добавок. Именно слово «несъедобная» в определении заставляет настораживаться и порождает множество мифов вокруг жевательной резинки.

Да, жвачка действительно несъедобная, и это значит, что она не переваривается в организме. Но она также и эластичная, то есть при попадании в организм начинает размягчаться, теряя форму.

Страх проглоченной жвачки появился еще и потому, что за 60 лет существования этого пищевого продукта было зарегистрировано несколько случаев острой и хронической кишечной непроходимости, когда дети съедали большое количество жевательной резинки. Они хотели, чтобы им давали жвачку снова и снова, а предыдущие куски проглатывали, что в конечном итоге, после месяца запоров и болей в животе, приводило к госпитализации. Количество жвачки в таких случаях превышало суточную норму — десять штук.

Что будет, если проглотить жвачку?

История пугающая, но если вы проглотили одну единственную жвачку, вам ничего не угрожает. Под действием слюны и желудочного сока жвачка теряет свои липкие свойства и способность склеивать слизистую оболочку органов желудочно-кишечного тракта. А благодаря эластичным свойствам основы — у жвачки нет острых краев — не повредит органам ЖКТ.