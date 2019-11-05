К спасателям обратился мужчина с гайкой на члене

Почти час потребовался на то, чтобы разрезать металлическое изделие и освободить пенис мужчины, сообщает Life.ru.
К специалистам поисково-спасательного отряда № 1 Можайского территориального управления «Мособлпожспас» обратились за помощью врачи хирургического отделения одной из местных больниц. Они сообщили, что к ним пришел пациент, на пенисе которого застряла металлическая гайка. Снять изделие не удавалось, так как член мужчины распух и посинел, требовалась немедленная операция.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас», еще по пути в больницу спасатели спланировали свои действия, чтобы как можно скорее помочь пострадавшему. Несмотря на богатый опыт работы, с подобным происшествием спасатели столкнулись впервые.
«Спасатель Ирина Черная предложила применить для спиливания гайки ее гравировочный аппарат, который они уже однажды применяли в своей профессиональной деятельности. По приезде в больницу спасателям выдали соответствующее медицинское обмундирование и инструменты, пострадавшего ввели в состояние наркоза, под руководством хирурга и медицинского персонала спасатели приступили к работе. В итоге потребовалось более сорока минут, чтобы удалить с тела пострадавшего металлический предмет», — уточнили в пресс-службе «Мособлпожспаса».