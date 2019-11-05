Вт, 5.11.2019
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  • ФОТО: бизнесмен Урмас Сыырумаа помог Ану Саагим снять напряжение у всех на глазах

ФОТО: бизнесмен Урмас Сыырумаа помог Ану Саагим снять напряжение у всех на глазах

Урмас Сыырумаа и Ану Саагим

ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня в Saku Suurhall прошел тренинг по саморазвитию, в котором принял участие эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа, неоднократно заявлявший, что для хорошего настроения на весь день занимается по утрам самоудовлетворением. 

На тренинге рассказывалось помимо всего прочего и о расслабляющих свойствах массажа. И в этот прекрасный момент рядом с Сыырумаа оказалась светская львица Ану Саагим, которую известный бизнесмен и избавил от перенапряжения. На фото видно, как он массирует спину светской львицы. 

Смотрите фото! 

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