ФОТО: бизнесмен Урмас Сыырумаа помог Ану Саагим снять напряжение у всех на глазах

На тренинге рассказывалось помимо всего прочего и о расслабляющих свойствах массажа. И в этот прекрасный момент рядом с Сыырумаа оказалась светская львица Ану Саагим, которую известный бизнесмен и избавил от перенапряжения. На фото видно, как он массирует спину светской львицы.