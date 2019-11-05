Рыжеволосая дочь Олега Газманова поразила красотой

Хyдoжник Боттичелли воспроизвел на полотне рождение богини красоты, женственности и совершенства — Венеры, или же Афродиты, родившейся из пены морской… Если бы Боттичелли знал, какая рыжеволосая красавица родится в 21 веке!

— написала Марина в своем Instagram-аккаунте, разместив подборку фотографий дочери.

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Дочь Газманова и впрямь поразила подписчиков своей красотой — роскошными рыжими волосами, бело-розовой кожей, мягкими чертами лица.

«Какой необыкновенный цвет волос! Темное золото»; «Ей есть в кого быть красивой при таких родителях»; «Чудо как хороша»; «Действительно, Афродита», — восхищаются пользователи Instagram.

Как уже упоминалось, Марина Газманова не раз воспевала в лирических постах красоту своего ребенка. Ранее она назвала девочку «ювелирной работой, созданной в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанной медным золотом и лазурной негой».