Рыжеволосая дочь Олега Газманова поразила красотой

Жена Олега Газманова — Марина — в очередной раз восхитилась красотой своей дочери. Она сравнила внешность 15-летней Марианны с образом рыжеволосой Венеры Ботичелли, пишет Экспресс газета.
Хyдoжник Боттичелли воспроизвел на полотне рождение богини красоты, женственности и совершенства — Венеры, или же Афродиты, родившейся из пены морской… Если бы Боттичелли знал, какая рыжеволосая красавица родится в 21 веке!
— написала Марина в своем Instagram-аккаунте, разместив подборку фотографий дочери.
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Дочь Газманова и впрямь поразила подписчиков своей красотой — роскошными рыжими волосами, бело-розовой кожей, мягкими чертами лица.
«Какой необыкновенный цвет волос! Темное золото»; «Ей есть в кого быть красивой при таких родителях»; «Чудо как хороша»; «Действительно, Афродита», — восхищаются пользователи Instagram.
Как уже упоминалось, Марина Газманова не раз воспевала в лирических постах красоту своего ребенка. Ранее она назвала девочку «ювелирной работой, созданной в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанной медным золотом и лазурной негой».
Сама Марианна может похвастать не только яркой внешностью, но и многочисленными талантами. Она занимается пением, танцами, изучает актерское мастерство, играет на гитаре и радует своих подписчиков эффектными фотосессиями.