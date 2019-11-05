Скандальный сицилийский бизнесмен Джованни Спозато снова в Эстонии!

«Виновный в умышленном уничтожении чужого имущества, предполагаемый мегаинвестор, покоритель женских сердец после десятилетнего молчания даст первое интервью и раскается в содеянном. Уже в эту среду в 20:05 в программе "Очевидец"», - говорится на странице программы в Facebook.

Кто такой Джованни Спозато и чем он известен в нашей стране?

В октябре 2001 года Таллинской городской суд признал Спозато виновным в заказе поджога автомобиля родителей его невесты и назначил тогда итальянцу штраф в размере 111 247 крон (около 7000 евро).