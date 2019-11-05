Скандальный сицилийский бизнесмен Джованни Спозато снова в Эстонии!

«Джованни Спозато вернулся!» - говорится на странице эстонской телепрограммы «Очевидец» в Facebook. Также сообщается, что бизнесмен с пестрой биографией прервал долгое молчание и дал интервью.
«Виновный в умышленном уничтожении чужого имущества, предполагаемый мегаинвестор, покоритель женских сердец после десятилетнего молчания даст первое интервью и раскается в содеянном. Уже в эту среду в 20:05 в программе "Очевидец"», - говорится на странице программы в Facebook.
Кто такой Джованни Спозато и чем он известен в нашей стране?
В октябре 2001 года Таллинской городской суд признал Спозато виновным в заказе поджога автомобиля родителей его невесты и назначил тогда итальянцу штраф в размере 111 247 крон (около 7000 евро).
Потом Спозато объявился в Эстонии в 2001 году, когда удивил всех ни на шутку высказыванием, что готов приобрести 66 процентов акций Эстонской железной дороги за 150 миллионов долларов, а также оставит правительству пустой чек на остальные 34 процента. Также Спозато обещал инвестировать в Эстонию по 12 миллиардов крон ежегодно. Деньги, как он тогда признался, имели российское происхождение.