Зрители вновь пожаловались на «пьяный» концерт МакSим (видео)

Не так давно Марина Максимова вышла на сцену в родном городе, не вызвав при этом восторгов земляков. Многие поклонники остались разочарованы выступлением артистки и даже предположили, что она могла выступать в нетрезвом виде.

«Скину видео с концерта Максим позавчера в Казани, ** что с ней, пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок», - рассказал один пользователь Сети. Резонансный концерт прошел 2 ноября 2019 года. По его итогам многие накинулись на МакSим с критическими замечаниями.

«Жалко ее. Алкашка никого до добра не доводит», - заявляют юзеры. Некоторые также заявили, что певица выглядела «опухшей», а ее поведение было «амебным». Отмечалось, что МакSим якобы почти не двигалась и смотрела в одну точку, а вместо пения просто читала слова.

Однако директор певицы МакSим Маргарита Соколова заявила, что концерт исполнительницы в Казани прошел с аншлагом, но всегда найдутся те, кому что-то не понравилось. «Все были довольны, одна какая-то девочка в Интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось», — подчеркнула Соколова и сказала, что в результате эту информацию подхватили СМИ и «разразилась такая шумиха».