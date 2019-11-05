Ричард Гир станет отцом в третий раз

Ричард Гир и Алехандра Сильва снова ждут малыша. Сейчас избранница актера находится на третьем месяце беременности, но о ее интересном положении знают только близкие друзья и родственники, пишет «Стархит».
Вот уже второй год Ричард Гир счастлив в браке с публицистом Алехандрой Сильва. В феврале 2019-го у влюбленных родился сын Александр, а сейчас они снова ждут пополнения в семье. Об этом сообщил источник из близкого окружения пары. По информации инсайдеров, Алехандра находится на третьем месяце беременности. Пока женщина не хочет афишировать интересное положение из-за раннего срока. Но Гир не в силах скрыть своей радости. Он уже давно мечтает о дочери и надеется, что супруга подарит ему долгожданное счастье.
Напомним, что это уже третий брак голливудской звезды. В 90-х Ричард женился на топ-модели Синди Кроуфорд, но этот союз просуществовал всего четыре года. В 2002-м актер отправился к алтарю с моделью Кэри Лоуэлл. Именно она родила Гиру первенца — сына Гектора, которому сейчас уже 19.