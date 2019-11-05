Ричард Гир станет отцом в третий раз

Вот уже второй год Ричард Гир счастлив в браке с публицистом Алехандрой Сильва. В феврале 2019-го у влюбленных родился сын Александр, а сейчас они снова ждут пополнения в семье. Об этом сообщил источник из близкого окружения пары. По информации инсайдеров, Алехандра находится на третьем месяце беременности. Пока женщина не хочет афишировать интересное положение из-за раннего срока. Но Гир не в силах скрыть своей радости. Он уже давно мечтает о дочери и надеется, что супруга подарит ему долгожданное счастье.