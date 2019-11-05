Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые способны убить

Астрологи выделили пять знаков Зодиака, которые могут в период агрессии пойти на убийство. Данная способность достаточно скрытая, однако лучше знать, от кого можно это ожидать.
Данные сведения прошли тщательное наблюдение, причем на протяжении нескольких лет. Но это не означает, что с представителями данных знаков нельзя общаться, просто для них больше характерна данная агрессия, чем для всех остальных.
Козероги находятся на пятом месте в рейтинге, причем основная причина, которая может сподвигнуть представителей данного знака на убийство – материальное благосостояние. Козероги на протяжении всей жизни достигают своих целей. Поэтому если кто-то хочет нарушить их цели и позарится на их финансы, то возникает гнев. Именно это чувство приводит к агрессии и планам мести. Иногда единственным способом сделать это является убийство.
Овен расположен на четвертом месте в рейтинге, так как пойти на убийство представители данного знака могут только в состоянии аффекта. Это связано с тем, что Овны имеют достаточно взрывной характер. И до состояния аффекта их может довести даже малейшая обида или ситуация, которая вывела их из равновесия.
Раки занимают почетное 3третье место в рейтинге, представители данного знака достаточно ревнивы. В связи с этим именно безумная ревность может довести Раков до убийства. Согласно статистике, большой процент убийств, которые были совершены в браке на фоне ревности, был совершен Раками.
Дева достаточно загадочный знак Зодиака, они располагаются на втором месте в рейтинге. Девы способны пойти на убийство с целью мести или защиты близких людей. Представители данного знака достаточно хладнокровно планируют месть, хоть этого от них мало кто может ожидать. Дева очень ценит свою семью и детей. И если кто-то их обидит, то представители данного знака могут пойти на любые действия, чтобы отомстить, при этом убийство не исключение.
Лидерами в рейтинге являются Скорпионы. Так как они достаточно мистические особы, то могут прибегнуть к убийству практически по любому поводу. Согласно статистике, именно представители данного знака становятся серийными убийцами. Скорпионы очень ревнивы, причем даже на пустом месте, и это вызывает гнев, а потом месть.