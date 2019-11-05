Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые способны убить

Данные сведения прошли тщательное наблюдение, причем на протяжении нескольких лет. Но это не означает, что с представителями данных знаков нельзя общаться, просто для них больше характерна данная агрессия, чем для всех остальных.

Козероги находятся на пятом месте в рейтинге, причем основная причина, которая может сподвигнуть представителей данного знака на убийство – материальное благосостояние. Козероги на протяжении всей жизни достигают своих целей. Поэтому если кто-то хочет нарушить их цели и позарится на их финансы, то возникает гнев. Именно это чувство приводит к агрессии и планам мести. Иногда единственным способом сделать это является убийство.

Овен расположен на четвертом месте в рейтинге, так как пойти на убийство представители данного знака могут только в состоянии аффекта. Это связано с тем, что Овны имеют достаточно взрывной характер. И до состояния аффекта их может довести даже малейшая обида или ситуация, которая вывела их из равновесия.

Раки занимают почетное 3третье место в рейтинге, представители данного знака достаточно ревнивы. В связи с этим именно безумная ревность может довести Раков до убийства. Согласно статистике, большой процент убийств, которые были совершены в браке на фоне ревности, был совершен Раками.

Дева достаточно загадочный знак Зодиака, они располагаются на втором месте в рейтинге. Девы способны пойти на убийство с целью мести или защиты близких людей. Представители данного знака достаточно хладнокровно планируют месть, хоть этого от них мало кто может ожидать. Дева очень ценит свою семью и детей. И если кто-то их обидит, то представители данного знака могут пойти на любые действия, чтобы отомстить, при этом убийство не исключение.