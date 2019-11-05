Самые загадочные и скрытные знаки Зодиака

Многие думают, что скрытность и загадочность — это свойства хитрых знаков Зодиака. Отчасти это правда, но не всегда. Скрытные люди обладают массой интересных качеств, которым у них стоит поучиться.

Рак

Это те самые люди, которые с радостью поделятся с вами чужими секретами, но свои скроют за семью замками. Причина неясна, но астрологи полагают, что Ракам просто не нравится, когда их обсуждают за спиной, ведь в этом они сами являются мастерами номер один. Раки знают всё про всех, поэтому обладают некоторой силой. Этой силой они делиться ни с кем не хотят.

Еще Раки могут создавать такое впечатление из-за своей угрюмости. Они не видят никакого смысла в том, чтобы болтать о пустяках. Представителей этого знака Зодиака достаточно сложно разговорить. Для этого у них должно быть соответствующее настроение и обстановка. В противном случае из них даже слова не вытянешь.

Дева

Девы относятся к самым мудрым знакам Зодиака . В начале своего жизненного пути они являются довольно открытыми людьми, но со временем закрываются для посторонних. Узнать о них что-то важное практически невозможно, потому что они обязательно спросят о причине вашей заинтересованности. Придется убедить их в том, что вам можно доверять.

Еще Девы не любят говорить о своих чувствах, потому что боятся быть высмеянными. Они делятся личным только с самыми близкими друзьями.

Скорпион

Скорпионы — это люди, про которых никто ничего не знает. Даже вторая половинка не может похвастаться тем, что много знает о своем любимом человеке. Рожденные под этим знаком являются самыми скрытными и таинственными людьми. Они это осознают и стремятся к этому, потому что им не хочется, чтобы все знали про них всё.

Скорпионы сразу дают понять, что с ними не удастся обсудить личную жизнь, внутренние проблемы. Они могут рассказать о том, как у них дела, но на этом всё. Чтобы узнать что-нибудь интереснее, потребуется более высокий уровень доверия.

Козерог

Козероги — это типичные конспираторы. Им не хочется рассказывать о своих планах, жизненных принципах и чувствах, потому что они не доверяют абсолютно никому. Еще они являются сторонниками теории о том, что если вы рассказали кому-то о своих амбициях и планах, то они обязательно сорвутся. Козероги очень предусмотрительны.

Даже от родственников они порой скрывают самые важные вещи: с кем встречаются, кто им нравится, чем они занимаются в свободное время. Иногда из-за этого с ними просто невозможно общаться, потому что о себе они почти никогда не говорят.

Водолей

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Водолеи очень умны, поэтому специально создают вокруг себя некий ореол таинственности, чтобы казаться окружающим более интересными. Они понимают, что у загадочных людей больше обожателей и желающих узнать их получше. Хорошим друзьям, второй половинке и родственникам они открываются больше, но тоже не всегда.