Екатерина Шпица в главной роли! Московский театр покажет в Йыхви спектакль «Ромео & Джульетта»

Вот уже 10 лет «Ромео&Джульетта» режиссера Сергея Алдонина собирает полные залы. За эти годы сменилось несколько актерских составов, но неизменно одно – тот интерес, который вызывает у зрителей нестандартная трактовка легендарного произведения.

Виртуозная и грациозная хореография Александра Мацко, лаконичная и одновременно емкая сценография известного художника Максима Обрезкова, хоралы по произведениям французского композитора Н. Плэже и, конечно, необычный взгляд режиссера Сергея Алдонина делают этот спектакль особенным. Театральные мастера трактуют всем знакомую историю в уникальной манере, сохраняя все главные шекспировские смыслы и вопросы.

ФОТО: Фото организаторов

В спектакле Алдонина все настолько гармонично, что там нет главных и второстепенных персонажей или элементов: каждый герой вносит свою неоценимую лепту в единое действие!

Постановка напомнит взрослым зрителям о порывах и мечтах молодости, неиссякаемой энергии юности, а ровесникам героев поможет по-новому взглянуть на себя и окружающих.