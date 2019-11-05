Оксану Пушкину раскритиковали в Сети из-за изменившегося лица

Подписчики обратили внимание на то, что кожа Пушкиной выглядит слишком красной и кажется "пластмассовой" – на ней нет абсолютно никаких морщин. Кроме того, фолловерам не понравились чрезмерно распахнутые глаза телеведущей и ее пухлые губы. Многие сочли, что Оксана злоупотребляет пластикой и "уколами красоты".