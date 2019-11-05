Вт, 5.11.2019
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Оксану Пушкину раскритиковали в Сети из-за изменившегося лица

Оксана Пушкина

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Пользователи сети раскритиковали известную телеведущую Оксану Пушкину из-за изменений на лице. 56-летняя знаменитость в минувший понедельник опубликовала снимок, на котором она запечатлена почти без макияжа, пишут Аргументы.

Подписчики обратили внимание на то, что кожа Пушкиной выглядит слишком красной и кажется "пластмассовой" – на ней нет абсолютно никаких морщин. Кроме того, фолловерам не понравились чрезмерно распахнутые глаза телеведущей и ее пухлые губы. Многие сочли, что Оксана злоупотребляет пластикой и "уколами красоты".

Пушкина ответила негативно настроенным пользователям сети. По ее словам, когда хейтеры обращают внимание на чужую внешность, они просто не могут найти другого способа заявить о себе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oxana Pushkina (@opushkina) on

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