Оксану Пушкину раскритиковали в Сети из-за изменившегося лица

Пользователи сети раскритиковали известную телеведущую Оксану Пушкину из-за изменений на лице. 56-летняя знаменитость в минувший понедельник опубликовала снимок, на котором она запечатлена почти без макияжа, пишут Аргументы.
Подписчики обратили внимание на то, что кожа Пушкиной выглядит слишком красной и кажется "пластмассовой" – на ней нет абсолютно никаких морщин. Кроме того, фолловерам не понравились чрезмерно распахнутые глаза телеведущей и ее пухлые губы. Многие сочли, что Оксана злоупотребляет пластикой и "уколами красоты".
Пушкина ответила негативно настроенным пользователям сети. По ее словам, когда хейтеры обращают внимание на чужую внешность, они просто не могут найти другого способа заявить о себе.