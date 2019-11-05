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Откровенное селфи: Настасья Самбурская показала грудь в кружевном лифе

Настасья Самбурская в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev

32-летняя Настасья Самбурская иронично посмеялась над собой. Звезда позировала в нижнем белье, пишет Cosmo.

Звезда сериала «Универ» высмеяла популярных блогеров и своих коллег. Актриса похвасталась пышными формами в кружевном белье черного цвета. Самбурская распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на красные губы.

Певица таким образом хотела высмеять современную моду обнажаться в социальных сетях для привлечения внимания. Откровенную фотографию Настасья сопроводила шутливым комментарием. «Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу», — иронично написала Самбурская.

Звезда призналась, что оголить грудь ее попросила одна из поклонниц. 19-летняя Полина написала актрисе личное сообщение, желая рассмотреть пышные формы артистки.

Настасья Самбурская

ФОТО: Instagram

Подписчики Самбурской оценили ее эротический кадр. Один из фанатов даже сделал Настасье предложение руки и сердца

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