Откровенное селфи: Настасья Самбурская показала грудь в кружевном лифе

Певица таким образом хотела высмеять современную моду обнажаться в социальных сетях для привлечения внимания. Откровенную фотографию Настасья сопроводила шутливым комментарием. «Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу», — иронично написала Самбурская.