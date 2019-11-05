Свидетели долго не живут: почему убили финалистку «Мисс Россия-96» и чем она заслужила такой конец

Александр Солоник

В 1960 году в семье работника локомотивного депо и медработницы, проживающей в Кургане, родился мальчик, которого назвали Александр. После окончания школы он, как и все парни его лет, отправился в армию. Однако где точно проходил службу, неизвестно. По одним данным, он был в группе советских войск в Германии, а по другим – в спецназе, пишет Zen.Yandex.ru.

После окончания службы, некоторое время Солоник в родном городе работал в патрульно-постовой службе тогда еще милиции. После увольнения устроился могильщиком, где познакомился с участниками курганской организованной преступной группировки (ОПГ).

Уже в 1987 году связь с криминальным миром дала о себе знать – Александра приговорили к 8 годам лишения свободы за изнасилование, однако свое наказание за это преступление он не отбыл, сбежав от конвоиров сразу после оглашения приговора.

Александр Солоник ФОТО: fishki.net

Через 2 месяца молодого человека снова арестовали и он даже отсидел в тюрьме Ульяновска около двух лет, прежде чем ему удалось сбежать через канализационную систему.

В 1990 году Солоник, получивший благодаря умению одновременно стрелять с двух рук кличку Македонский, совершает первое убийство, застрелив лидера ишимской ОПГ.

В этом же году он оформляет поддельный паспорт и переезжает в Московскую область, откуда ежедневно ездит в российскую столицу, работая киллером для курганской ОПГ и в основном убивая лидеров других преступных организаций, а также их помощников.

В 1994 году Александра снова задерживают сотрудники правоохранительных органов. Его доставляют в участок, где он неожиданно достает пистолет и выстреливает по очереди в 3 милиционеров, после чего пытается бежать. Но подоспевшие охранники открывают огонь, в результате чего преступника увозят в больницу с ранением в почку. Там он признается во многих громких делах, а после отказывается от своих слов и в 1995 году сбегает из изолятора.

В этом же году Солоник переезжает в Грецию, где его уже ждали участники курганской ОПГ. Они оседают в Лангониси, недалеко от Афин, снимая 3 шикарных особняка.

Что происходило до 1997 года точно неизвестно, однако Александр продолжал жить в Греции и, по словам соседей, приводил в свой дом новую красавицу каждую неделю. Все прекратилось, когда Солоник познакомился со Светланой Котовой.

Светлана Котова

В 1996 году о Светлане Котовой узнали во всей России, поскольку девушка участвовала в конкурсе «Мисс Россия-96», дошла до финала, но уступила победу Александре Петровой, чья судьба тоже закончилась весьма трагично.

После конкурса Светлана получила множество предложений о сотрудничестве, но контракт подписала с известным на весь мир модельным агентством RED STARS. Незадолго до наступления нового 1997 года красавица в ночном клубе познакомилась с Александром Солоником и тот начал за ней ухаживать.

Девушку привлекало то, что ее ухажер был авторитетом и имел много денег. Он водил ее по дорогим ресторанам, возил на красивой машине и дарил шикарные подарки. Поэтому, когда мужчина предложил ей погостить у себя в особняке в Греции, та согласилась.

При этом ежедневно Котова звонила своей матери и рассказывала о том, в какую сказку попала, хвасталась, что своими глазами увидит Афины, а после отправится в Италию, чтобы принять участие в конкурсе красоты.

Убийство в Греции

Сказка закончилась уже через месяц. 30 января Светлана сделала последний звонок матери и больше о ней ничего не было известно на протяжении 3 месяцев, пока ее тело не нашли в чемодане жители курортного городка Саронис.

Что касается Александра Солоника, то его тело нашли на свалке в пригороде Афин, задушенным.