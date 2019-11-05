Стюардесса рассказывает: благодаря этому трюку к вам будут относиться как к VIP-пассажиру

Тот, кто платит больше, получает больше: хотя это утверждение является правилом для воздушных перевозок, тем не менее, пассажиры могут получить исключительное обслуживание и другим способом, пишет Yandex.ru.

Благодаря чему к вам будут относиться как к особенному клиенту

Бортпроводница Аманда Плева в своем блоге описала, в каких ситуациях она обслуживает одних пассажиров лучше, чем других. Она написала, что худшая часть ее работы – не тогда, когда она вытирает с пола чью-то рвоту или выслушивает претензии сердитого путешественника. А тогда, когда девушка стоит у двери самолета и приветствует людей, а те, в свою очередь, просто игнорируют ее. Конечно, приветливость «не входит» в стоимость билета, тем не менее, правила вежливости никто не отменял. И это сделало бы работу стюардессы хоть немного легче.

По словам Плевы, VIP-пассажиры – самые дружелюбные. Но это больше связано с тем, что первым классом летает меньше людей. Следовательно, у них больше времени для налаживания контакта во время полета.

Девушка уверяет, многие просто не понимают, что вежливость и доброжелательность творят чудеса. Если человек поздоровался и улыбнулся, пусть будет уверен, экипаж заметит это и обязательно отблагодарит: в одном случае – бесплатным напитком, в другом – пересадкой на свободное место, в третьем – просто обслуживанием экстра-класса.