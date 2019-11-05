Известная модель отбросила стыд и оголилась вместе с другом для новой рекламы

На днях Кара Делевинь опубликовала в своём инстаграме серию фото из своего нового проекта для Balmain. Девушка, как всегда, продемонстрировала свои самые сильные стороны, представ в игривом ролике вместе со своим давним другом и креативным директором Balmain Оливье Рустеном, пишет Metro.

Модели сыграли роль влюблённых, которые встретились прекрасным парижским вечером и после романтического ужина отправились искать приключения. Они играли в "Правда или вызов", подначивая друг друга на сумасшедшие поступки. Одним из них была ночная вылазка в бутик Balmain, где пара разделась и начала позировать у витрины, прикрываясь сумками и пакетами модного дома.

Фото и видео смотри ЗДЕСЬ!

Именно эти фото и видео и выложила Кара, а её друг Оливье поддержал девушку, поделившись забавным фото, как уставшие после съёмок модели, смеясь, обнимаются, несмотря на наготу. Парень подписал снимки: "Я люблю тебя, Кара. Ты самый лучший на свете человек". Девушка же ответила ему следующим:

Я люблю тебя, Оливье. Ты настоящий подарок. Лучший друг и креативный гений.