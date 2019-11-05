Кто бы мог подумать! Названа самая опасная страна Евросоюза

Евростат подсчитал количество правонарушений в различных странах ЕС. Самым опасным государством еврозоны была признана Бельгия, сообщается на сайте ведомства, пишут «Известия».
Евростат констатировал, с 2011 по 2017 год в ЕС снизилось количество ограблений на 24% — с 522 тыс. до 396 тыс. При этом число нападений в Европе только за 2017 год превысило 1,1 млн.
Наибольшее количество правонарушений на 100 тыс. жителей в 2017 году было отмечено в Бельгии (167). На втором месте Франция (150), замкнула тройку самых опасных стран Испания (144). Также в список попали Англия и Уэльс (Великобритания) — 132 правонарушения — и Португалия (115).
По числу убийств самые высокие показатели были отмечены в Латвии (5,6), Литве (4,0), Эстонии (2,2) и на Мальте (2,0), а самые низкие — в Люксембурге (0,3), Чехии, Италии и Австрии.