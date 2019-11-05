Кто бы мог подумать! Названа самая опасная страна Евросоюза

Евростат констатировал, с 2011 по 2017 год в ЕС снизилось количество ограблений на 24% — с 522 тыс. до 396 тыс. При этом число нападений в Европе только за 2017 год превысило 1,1 млн.

Наибольшее количество правонарушений на 100 тыс. жителей в 2017 году было отмечено в Бельгии (167). На втором месте Франция (150), замкнула тройку самых опасных стран Испания (144). Также в список попали Англия и Уэльс (Великобритания) — 132 правонарушения — и Португалия (115).

Ниже всего уровень преступности оказался в Словакии и Венгрии (по 9 нарушений), Румынии (16), Эстонии и Чехии (по 15 правонарушений), на Кипре (14), в Словении (12).